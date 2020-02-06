6 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

06.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:31

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR KONUŞACAK

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp soruları yanıtlayacak. (TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu)

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Kaynak: DHA