6 Şubat Pazar 2022 koronavirüs tablosu... Vaka sayısı kaç? SON DAKİKA Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 6 Şubat koronavirüsten kaç kişi öldü?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 6 Şubat Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

6 ŞUBAT 2022 PAZAR KORONAVİRÜS TABLOSU

6 Şubat Pazar koronavirüs tablosu açıklandı. Verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 6 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 87 bin 934 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 201 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 76 bin 552 olurken toplam 412 bin 352 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var" dedi.

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