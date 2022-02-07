6 Şubat 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
6 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- Ukrayna - Belarus sınırındaki askeri hareketlilik uydudan görüntülendi
- Tarihe geçen an! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket
- İran'dan Türkiye'ye kaçan 17 yaşındaki eşinin başını kesen koca, önce poz verdi sonra şehirde dolaştırdı
- Rıdvan Dilmen, TRT'den ayrıldı mı? Olay iddia gündeme bomba gibi düştü
- Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız evlendi
- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden 'insanlık dışı muamele' iddialarına yalanlama
- Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük tepki: Bu korkuyla yaşıyorum
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür etti
- Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara Ekrem İmamoğlu son noktayı koydu
- İzmir derbisi nefes kesti! Altay haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında dindirdi
- Karantinada olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
- Güney Çin Denizi'nde düşen ABD'nin F-35 savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı
- AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çirkin paylaşımına tepki: Kınıyoruz
- Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la puanları paylaştı
- Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan tarihi itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle özetledi
- Arda Turan sosyal medyadan ateş püskürdü: Şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibiyim
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
- Yok artık Pena! Galatasaray'ın yeni kalecisi ilk maçında inanılmazı başardı
- Bahçeli'nin sözlerine videoyla yanıt vereceğini açıklayan Davutoğlu sözünde durdu: Çok telaşlandığınız anlaşılıyor
- Alanya maçı sonrası Domenec Torrent'ten taraftara saç baş yolduran sözler: Bütün hafta çalıştık
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı
- Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
- Balotelli durdurulamıyor! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
- Yangında can veren minik kardeşler aynı tabuta konuldu
- Beşiktaş mutlak golü kaçırdı! Antalyaspor tüm hatlarıyla savunmada
- Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
- Hamileyken bile fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an göz yaşarttı
- CHP'li başkandan 'Toprakları sen verdin' diyen vatandaşa 'Bir büyük rakıya sattım' tepkisi
- Yürekler ağza geldi! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı
- Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen adaylarına müjde: 1 yıllık süreçte şartları yerine getirenler kadroya alınacak
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan '100 yıllık hesaplaşma' sözlerine açıklama: Böyle bir ifadem yok
- Fenerbahçe taraftarından olay suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor
- Aile Bakanı Yanık'tan dar gelirli vatandaşlara müjde! Hem tarih verdi hem de doğal gaz desteğinin miktarını
- Cem Yılmaz'dan hayat pahalılığı yorumu: Yakınmayan ya hırsızdır ya deli
- Cumhurbaşkanına hakaretten ev hapsi verilen şüpheli mahkemede çark etti: Cumhurbaşkanı'nı kastetmedim
- 'Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı' diyen müşteriye restoranın cevabı olay oldu
- Muharrem İnce, genişlemesi planlanan Millet İttifakı hakkında konuştu: 6 ayda dağılırlar
- Bu halini unutun! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla hayran bıraktı
- 'Aksini düşünmek bile istemem' diyen AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı geldi
- Sinirlenen kadın, eşini açık artırmadan satışa çıkardı, gelen teklif herkesi şok etti
Haberler.com - Genel