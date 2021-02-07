6 Şubat 2021 Haberleri
07.02.2021 01:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 01:19
6 Şubat 2021 Manşet Haberleri.
- Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne tepki gösterdi
- Kırmızı Oda dizinin yeni transferi Erkan Petekkaya, rolüyle hayran bıraktı
- Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, 25 metrelik uçuruma yuvarlandı
- Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti
- Fatih Terim: Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum
- Kırmızı Oda dizisine veda eden Burcu Biricik, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı
- Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı
- G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Sena'nın sevgi dolu mektubunu toplantıda okudu
- Erol Bulut'tan VAR tepkisi: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor
- Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay: Seyirci konusunda gerekli başvuruları yapacağız
- Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yapan Muslera gözyaşlarını tutamadı
- Derbi yenilgisi sonrası Ali Koç'tan ilginç sözler: Bu maçta yaşananlar şampiyonluğumuzun habercisi
- Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı
- Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi
- Mesut Özil'in ilk derbi heyecanı! Oyuna dua ederek girdi
- Son Dakika: Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Abdürrahim Albayrak'a saldırmaya çalıştı
- Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
- Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, Kadıköy galibiyetini deplasman tribününe giderek kutladı
- Zonguldak'ta bir zalimin ağaca bağlı köpeği sopayla döverek öldürmesi sosyal medyada infial yarattı
- Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti
- Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor
- Son Dakika: Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi
- ABD Başkanı Biden: Trump'a istihbarat raporları verilmeyecek
- Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu
- F.Bahçeli Mert Hakan'dan Cüneyt Çakır tepkisi: Tokatlıyorlar, faul vermiyor
- Galatasaray'dan derbide penaltı itirazı! Taraftarlar sosyal medyada isyan etti
- İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde, aman dikkat
- Almanya'da polis şiddeti! Türk aileyi hastanelik ettiler
- İzmir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Ülker Stadı'nda G.Saray'a edilen küfürlere Fatih Terim'den çok sert tepki: Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor
- Aytemiz Alanyaspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor'u yenmeyi başardı
- Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi
- Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı
- Kadıköy'deki dev derbide kazanan, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu
- Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac aşısının Brezilya'daki üçüncü faz sonuçları netleşti
- Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe konuştu: Dayakçı bir anne değilim, o kadar canım acıdı ki
- İnternetten önüne çıkan ilanla güzellik salonuna giden kadının yüzü yanlış tedavi nedeniyle yandı
- Başakşehir'de Giuliano üst üste iki penaltıyı değerlendiremedi