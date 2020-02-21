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6 start-up projesi kaynak arıyor

Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Türkiye ve Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Macaristan ve Türkiye start-up ekosistemlerinin önde gelen girişimci, yatırımcı ve kurumları İstanbul'da bir araya geldi.

21.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:12
6 start-up projesi kaynak arıyor

İhracatı Teşvik Ajansı HEPA ve Macaristan Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Macaristan ve Türkiye start-up ekosistemlerinin önde gelen girişimci, yatırımcı ve kurumları İstanbul'da bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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