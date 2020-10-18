6. Somali Piyade Taburu'ndaki 450 er yemin etti
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6. Somali Piyade Taburu'ndaki 450 er yemin etti

18.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:32
6. Somali Piyade Taburu'ndaki 450 er yemin etti

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca eğitim verilen 6. Somali Piyade Taburu'nun yemin töreni, Somali'nin Mogadişu kentindeki Anadolu Kışlası'nda yapıldı.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca eğitim verilen 6. Somali Piyade Taburu'nun yemin töreni, Somali'nin Mogadişu kentindeki Anadolu Kışlası'nda yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, 13 Eylül-9 Aralık'ta Temel Askerlik Eğitimi alan ve 12 Aralık 2020-10 Mart 2021 tarihleri arasında ise Isparta'daki Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında Komando Temel Eğitimine iştirak edecek 6. Somali Piyade Taburu'nun yemin töreni, 15 Ekim'de gerçekleştirildi.

Somali'nin Mogadişu kentindeki Anadolu Kışlası'nda yapılan 450 erin ant içtiği törene Somali Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı Albay Ahmed Isse Ahmed, TURKSOM Askeri Okul Komutanı Tuğgeneral Yacquub Maxamed Siyaad, Somali Türk Görev Kuvveti Komutan Vekili Bakım Albay Şener Çakır, T.C. Mogadişu Silahlı Kuvvetler Deniz Ataşesi Deniz Yarbay Sezer Tığlı, Somali Silahlı Kuvvetleri ile Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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