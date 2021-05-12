6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu haziran ayında koşulacak
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6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu haziran ayında koşulacak

6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu haziran ayında koşulacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, 23 Mayıs'ta koşulması planlanan 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu sporcu sağlığını göz önünde bulundurarak ertelediklerini, organizasyonun gelecek ay yapılmasının planlandığını bildirdi.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, 23 Mayıs'ta koşulması planlanan 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu sporcu sağlığını göz önünde bulundurarak ertelediklerini, organizasyonun gelecek ay yapılmasının planlandığını bildirdi.

Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haziran ayına ertelendiğini söyledi.

Daha sağlıklı ve geniş katılımlı bir organizasyon yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Akdağ, etkinlik tarihini kısa sürede ilan edeceklerini ifade etti.

Organizasyon komitesinin etkinliği en iyi şekilde yapmak için çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Akdağ, "Sağlıklı güzel bir etkinlik yapmak için maratonu ileri bir tarihe aldık. Kısıtlama süreci bittikten sonra ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları yapıp tarihi netleştireceğiz ve maratonu gerçekleştireceğiz. Tarih netleşince spor kamuoyunla paylaşacağız." dedi.

Akdağ, maraton için bin sporcunun kayıt yaptırdığını, etkinlikte koşmak isteyen sporcular için ek kontenjan açılacağını dile getirdi.

Organizasyonu Edirne ve Türkiye'ye yakışır şekilde gerçekleştireceklerini ifade eden Akdağ, "Sporculardan yoğun bir talep var. Ek kontenjan açacağız. Edirne'de bu güzelliklerin içinde koşmak isteyen kimseyi, bu güzelliklerden mahrum etmeyeceğiz. En kıymetli şey alın teridir. Sporcuların alın terlerine saygımız var ve emeklerinin karşılığını alacağı güzel bir etkinlik yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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