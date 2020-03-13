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Edirne, Spor

6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ertelendi

Edirne'de nisan ayında düzenlenmesi planlanan 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu sonbahara ertelendi.

13.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:40
6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ertelendi

Edirne'de nisan ayında düzenlenmesi planlanan 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu sonbahara ertelendi.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bu yöndeki açıklamaları sonrası maratonu erteleme kararı aldıklarını söyledi.

Akdağ, Türkiye Atletizm Federasyonuyla yapılan görüşmeler sonucu maratonu 13 Eylül'de yapmaya karar verdiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

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