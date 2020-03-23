6. Sınırsız Dostluk ve Adidas Bozcaada yarı maratonları ertelendi Türkiye Atletizm Federasyonu, nisan ayındaki 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ile mayıs ayındaki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu, nisan ayındaki 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ile mayıs ayındaki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Edirne'deki 6. Sınırsız Dostluk Dostluk Yarı Maratonu ve Çanakkale'deki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerine yer verildi.

Yarışlarla ilgili yeni tarihlerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: AA