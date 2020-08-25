6. Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 2 müsabakayla devam etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 2 müsabakayla devam etti. Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun ikinci gününde Arkas Spor, İnegöl Belediyespor'u 3-0, TFL Altekma da Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi. Turnuva yarınki Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor ve Arkas Spor-TFL Altekma maçlarıyla tamamlanacak. Kaynak: AA