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6. Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 2 müsabakayla devam etti.

6. Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı
25.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:28

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 2 müsabakayla devam etti.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun ikinci gününde Arkas Spor, İnegöl Belediyespor'u 3-0, TFL Altekma da Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.

Turnuva yarınki Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor ve Arkas Spor-TFL Altekma maçlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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