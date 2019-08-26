6 serbest ticaret pilot bölgesiyle ilgili genel planlama yayımlandı

26.08.2019 17:23

Planlamaya göre, Shandong, Jiangsu, Guangxi, Hebei, Yunnan ve Heilongjiang dâhil 6 eyalet ile bölgede serbest ticaret pilot bölgelerinin kurulması, yeni çağda reform ve dışa açılma stratejisini ilerletmek için alınan önlem olarak görülmektedir.

Planlamada değişik vurgularla yapılacak farklı reform deneme çalışmaları sıralandı.

Shandong Serbest Ticaret Pilot Bölgesi'nde yeni ve eski gelişme motivasyonlarının dönüşümü, deniz ekonomisinin geliştirilmesi ile Çin-Japonya-Güney Kore yerli ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi gibi önlemler alınmalı.

Jiangsu Serbest Ticaret Pilot Bölgesi'nde ise yurt dışındaki yatırım iş birliğinin artırılması, finansın reel ekonomiye desteğinin pekiştirilmesi ve imalat sektöründe inovasyonun geliştirilmesi gibi konularda önlem alınmalı.

Guangxi Serbest Ticaret Pilot Bölgesi, 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Projesi ve İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın entegre edilmesini sağlayan önemli bir kapı işlevi görecek.

Hebei Serbest Ticaret Pilot Bölgesi ise uluslararası ticaret lojistik kavşağı, yeni sanayi üssü, küresel inovasyonun yeni doruğu ve dışa açılan gelişmenin öncüsü haline getirilecek.

Yunnan Serbest Ticaret Bölgesi'nde Kuşak ve Yol ile Yangtze Ekonomik Kuşağı'nın entegre edilmesinin önemli gecidi inşa edilecek.

Helongjiang Serbest Ticaret Pilot Bölgesi ise Rusya ve Kuzeydoğu Asya bölgesel iş birliğinin merkezi haline getirilecek.

Kaynak: Bültenler