6. Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğu Havza
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6. Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğu Havza

6. Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğu Havza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir bu yıl 15-19 Eylül tarihleri arasında 6'ncısı düzenlenecek olan Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğunun Havza olduğunu belirterek ilçenin tanıtımı ve temsili için çalışmalara başlandığını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir bu yıl 15-19 Eylül tarihleri arasında 6'ncısı düzenlenecek olan Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğunun Havza olduğunu belirterek ilçenin tanıtımı ve temsili için çalışmalara başlandığını belirtti.

Bu yıl 15-19 Eylül tarihleri arasında 6'ncısı düzenlenecek Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğu Havza, hazırlıklara başladı.

Hazırlıklar kapsamında Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında ilk toplantı düzenlendi ve 6. Samsun Tarım Fuarı'nda yapılacak tanıtım çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'nın onur konuğu olarak katıldığı 6. Samsun Tarım Fuarı'nın 15-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu ilk toplantımızda TÜYAP yetkilileri ile bir araya gelerek genel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki zaman zarfı içerinde ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için en iyi şekilde hazırlanacağız. Bunun içinde belirli aralıklar ile bir araya gelip bir yol haritası çıkararak çalışmamız lazım. İlçemizin tanımı için tüm kurumlarımız özveri ile çalışmalara katılacaklardır. İnşallah Havzamızı en iyi şekilde tanıtım temsil edeceğiz" dedi.

Yapılan toplantı neticesinde tanıtımı yapılacak tarımsal ürünler, düzenlenecek etkinlikler ve paneller, kırsal mahallelerdeki çiftçilerin fuara ulaşımının sağlanması, standın bayrak, kırlangıç ve diğer baskılı materyal ile zenginleştirilmesi gibi ana başlıkların alt kategorilerinin ve kurum ile kuruluşlar arasındaki görev dağılımının belirlenmesi konularında görüşüldü ve fuar yetkililerinden bilgi alındı. - SAMSUN

6. Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğu Havza
6. Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğu Havza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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