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6. Samsun Tarım Fuarı'nı 57 bin kişi ziyaret etti

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Ekonomi
6. Samsun Tarım Fuarı'nı 57 bin kişi ziyaret etti

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 6. Samsun Tarım Fuarı'nı 5 günde 57 bin kişi ziyaret etti.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 6. Samsun Tarım Fuarı'nı 5 günde 57 bin kişi ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 72 firmanın katılımıyla 5 gün süren fuarda, tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyon, hayvansal üretim, su ve sulama teknolojilerindeki yenilikler, makine ve malzemeler sergilendi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, altıncısını düzenledikleri fuarın tarım ve hayvancılık sektörlerinin bölgedeki yatırımlarına olumlu ivme kazandırdığını belirtti.

Fuara katılımcı ve ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Ersözlü, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına olumlu katkılar sağlayan ticari fuarlara ev sahipliği yapan TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlediğimiz fuara tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren önemli firmalar katıldı. Traktörlerden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar sergilenen ürünler beş gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bölgenin beklenen buluşması haline gelen fuar bu sene 57 bin 58 ziyaretçiyi ağırlayarak, ziyaretçilerin yeni tarım teknoloji ve ürünleri ile tanışarak verimli iş görüşmeleri yapmalarına, tarım ve hayvancılık konusunda bölge yatırımlarına da ışık tutacak ticari bağlantıların yapılmasına olanak sağladı."

Samsun Tarım Fuarı'nın bu yılki onur konuğu Havza ilçesi oldu. Fuar boyunca Havza'nın tarımsal ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra Havza'ya özgü yöresel lezzetler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuardaki sektörel etkinlikler büyük ilgi gördü

Fuar kapsamında salgın ve iklim değişikliğinden, hasat ve tohumluklara, tarımsal mücadelede İHA kullanımından bölge için çok değerli olan fındık yetiştiriciliğine kadar çok çeşitli konular tarım uzmanları ve akademisyenler tarafından masaya yatırıldı, bu konulardaki bilgi ve deneyimler sektör ilgilileri ile paylaşıldı.

AA / Mustafa Çavuş - Ekonomi Haberleri
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