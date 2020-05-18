6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu (2)
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6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu (2)

ÖLÜ BULUNDUDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, dün 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlara getirilen 6 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde dışarı çıktıktan sonra kaybolan Hüseyin Kamacı'nın (69) evinin yakınındaki apartmanın çatısında cesedi bulundu.

6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu (2)
18.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:37

ÖLÜ BULUNDU

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dün 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlara getirilen 6 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde dışarı çıktıktan sonra kaybolan Hüseyin Kamacı'nın (69) evinin yakınındaki apartmanın çatısında cesedi bulundu.

Feslikan Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında bir ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inclemede ölü bulunan kişinin dün kaybolan Hüseyin Kamacı olduğunu belirledi. Haberi alıp olay yerine gelen Kamacı'nın yakınları gözyaşı döktü.EN SON SAAT 17.00'DE GÖRÜLMÜŞAlzheimer başlangıcı olan Kamaca'nın en son dün saat 17.00'de ATM 'den para çektiği ardından da evine dönmek üzere yola çıktığı belirlendi. Kamaca'nın evinin bulunduğu bina yerine 2 apartman altındaki başka bir 4 katlı apartmana girdiği ve çatı katında öldüğü anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kamaca'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamaca'nın vücudunda herhangi bir delici ve darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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