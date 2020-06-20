6 saat sürecek olan kısıtlama öncesi E-5'te trafik hareketlendi
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6 saat sürecek olan kısıtlama öncesi E-5'te trafik hareketlendi

Korona virüs döneminde Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek olan öğrenciler için saat 09.00'dan 15.00'a kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

6 saat sürecek olan kısıtlama öncesi E-5'te trafik hareketlendi
20.06.2020 07:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 07:12

Korona virüs döneminde Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek olan öğrenciler için saat 09.00'dan 15.00'a kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda İstanbul'un önemli güzergahlarından olan E-5 karayolunda kısıtlama öncesi hareketlilik başladı.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüsle mücadele döneminde Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için saat 09.00'da başlayan 15.00'da sona erecek kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşların ise sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü.

Bu sabah 09.00'da başlayacak olan kısmi sokağa çıkma kısıtlama öncesi de İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı. E-5 Karayolunda araç trafiğinin olduğu görüldü. 6 saat sürecek olan kısıtlamada öğrenciler için toplu taşıma araçları çalışacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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