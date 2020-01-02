6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatte indirilebildi
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6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatte indirilebildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, köpeklerden kaçarken tırmandığı ağaçta 6 saat mahsur kalan kedi, 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

02.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:31
6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatte indirilebildi
HAKKARİ'nin ilçesinde, köpeklerden kaçarken tırmandığı ağaçta 6 saat mahsur kalan kedi, 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde sokak köpeklerin kovaladığı bir kedi, tırmandığı ağaçta mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak gelen itfaiye aracı, sokağın dar olması nedeniyle giremedi. Bunun üzerine belediyeden iş makinesi gönderildi. Kepçeye çıkan bir görevli ağaçtaki kediyi alıp, kurtardı. Yaklaşık 6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatlik çalışma ile kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Hakkari
Kaynak: DHA
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