6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
Haberler » Güncel » 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi - Haber

6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

12.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:35
6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et