6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Kaynak: İHA
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