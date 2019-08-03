6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

3.08.2019 11:00
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)

Kaynak: İHA
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