6. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali başlıyor!

Tarıma en uygun alanların ve üretimin gerçekleştirildiği Ovacık'ta, Çeşme Kavunu ile bölgeye has nesli tükentmekte olan Sakız ve Kaçeli Koyunu cinslerini yaşatmak amacıyla düzenlenen festival'de Çeşme'nin yöresel değerlerinin öne çıkarılması hedefleniyor.

"En iyi Çeşme kavunu" seçilecek

18 Eylül Cumartesi saat 16.00'da halk oyunları gösterisi ile başlayacak festivalde lezzeti ve kendine has aromasıyla ünlü, coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 'En İyi Çeşme Kavunu' yarışması yapılacak. Kadın feeler zeybek gösterisinin ardından Ovacık köy halkının Zeybek gösterisi ile devam edecek festivalde Ovacık Kavunu, Ovacık Ekmeği ve Ovacık Kelle Peyniri ikram edilecek.

Festivalin ilk gününde ses sanatçısı Hale Yamaner geleneksel halk müziğimizi ve Ege Türküleri'ni seslendireceği bir konser verecek.

Sakız Koyunu yarışması yapılacak

19 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Çeşme Adliyesi önünden başlayan Kortejin ardından Halk Oyunları gösterisi ve Ovacık köy halkının oynayacağı Ovacık Zeybeği gösterisi yer alacak.

Festivalin ikinci gününde karakteristik bir tür olan Sakız Koyununu yaşatmak amacıyla "En İyi Sakız Koyunu" yarışması düzenlenecek. 'En İyi Sakız Koçu', 'En İyi Sakız Koyunu', 'En İyi Erkek Toklu', 'En İyi Dişi Toklu' olmak üzere 4 kategori altında düzenlenen yarışmada birincilere 5 Bin TL, ikincilere 3 Bin TL, üçüncü olanlara ise 2 Bin TL para ödülü ve madalya verilecek. Dereceye giremeyen üreticilere ise 100 kg yem hediye edilecek. Festival Ovacık'ın el yapımı Tarhana çorbası,Ovacık karakılçık buğday ekmeği ve Ovacık kelle peyniri ikramıyla sona erecek.

"Mavi ve yeşili birleştiren Ovacık'ı dünyaya tanıtacağız"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'nin sadece denizi, güneşi ve kumu ile değil, aynı zamanda tarım kenti olma özelliği ile de dünya turizminde yer alacağına vurgu yaparak "Ovacık verimli toprakları ve tarım yapılan ovaları ile Çeşmemizin kıymetlisi. Üzüm bağları, enginarı, kavun tarlaları ile mavi ile yeşili birleştiren Ovacık'ta bu sene Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'nin 6.'sini düzenliyoruz. Coğrafi işaretli ürünümüz olan kavunumuzu,

karakteristik bir değer olan, "Padişah adaklığı" olarak da bilinen Sakız Koyunu'nun en çok yetiştiği bölgemiz Ovacık'ı dünyaya tanıtacağız. Birbirinden renkli görüntülerin olacağı Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivalimize tüm İzmirli hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri