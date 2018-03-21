6 Öğrenci Kaşıntı Şikayetiyle Hastaneye Kaldırıldı

6 Öğrenci Kaşıntı Şikayetiyle Hastaneye Kaldırıldı

Gaziantep'te, Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'ndaki 6 öğrenci, kaşıntı şikayeti üzerine tedavi altına alındı.

6 Öğrenci Kaşıntı Şikayetiyle Hastaneye Kaldırıldı

Gaziantep'te, Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'ndaki 6 öğrenci, kaşıntı şikayeti üzerine tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'ndaki 20 kişilik bir sınıfta, 6 öğrencinin kaşınmaya başlaması üzerine durum, yetkililere bildirildi.

Okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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