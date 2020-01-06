6 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

06.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:27

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Fabricio Baiano: Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle ivme kazandık

"Bizimle iyi iletişim sağladığı için sanırım iyi sonuçlar almaya başladık"

"Sevildiğimi hissettiğim bir kulüpteyim""Berat, Avrupa 'nın büyük kulüplerinde oynayabilir""Bir kulübü benim için büyük yapan şey altyapıya verdiği önem""Süper Lig çok iyi oyuncuları içinde bulunduran bir lig""Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gidiyordum"

Yukatel Denizlispor'un genç oyuncusu Recep Niyaz: Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz"İkinci yarıya zor bir fikstür ile başlayacağız""İlk dört haftadan sonra neden yedek kaldığımı ben de bilmiyorum""Hedefim bir tık daha yukarı çıkarak daha iyi yerlerde top oynamak""Avrupa'ya gitmediğim için pişmanım""Avrupa'da oynayan milli futbolcularımızı gördükçe mutlu oluyorum""Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olacağımıza inanıyorum"

Demir Grup Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal: Sivasspor 10 yıl sonra yeniden zirvede"Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" "Hocamız bizim için şans"

**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**

BEŞİKTAŞ11.00 İkinci yarı hazırlıkları salon çalışmasıyla sürecek.

GALATASARAYSarı kırmızılı takım hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE11.00 Sarı lacivertliler, Antalya kampının ilk çalışmasını yapacak.

ANTALYASPOR13.30 Teknik direktör Tamer Tuna için imza töreni düzenlenecek.

BAŞAKŞEHİR17.30 Turuncu lacivertliler Antalya kampında hazırlıklarını sürdürecek.

ALANYASPOR11.00 Antalya temsilcisi, hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR11.00 - 18.30 Bordo mavili takım, Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

KONYASPOR17.30 Yeşil beyazlılar çalışmalarına devam edecek.

GAZİANTEP11.00 Gaziantep FK, hazırlıklarına Antalya kampında devam edecek.

ANKARAGÜCÜ16.00 Ankara ekibi, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

YENİ MALATYASPORMalatya ekibi, hazırlıklarını devam ettirecek.

KASIMPAŞALacivert beyazlılar, ikinci yarı hazırlıklarını yapacağı Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

MHK KIŞ SEMİNERİAntalya'da düzenlenen Üst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katıldığı MHK Kış Semineri, devam edecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.00 Juventus - Cagliari (Merih Demiral)

Kaynak: DHA