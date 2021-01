6 Ocak Çarşamba | Türkiye Günlük Yol Durumu, Trafik Yoğunluğu, Kapalı Yollar!

Türkiye'de trafik ve yol durumu her gün farklılık gösterebilmektedir. Kişisel araçlarıyla ya da toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşlar her gün İstanbul yol durumunu ve trafik yoğunluğunu dikkate almalıdırlar. İşte Türkiye'de trafik ve yol durumu her gün farklılık gösterebilmektedir. İşte 6 Ocak Çarşamba günü trafik yoğunluğu, yol durumu ve kapalı yollar!

YOL DURUMU VE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yol durumu, trafik yoğunluğu ve güzergah analizleri her gün güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sunulmaktadır. Bu veriler tüm Türkiye'deki var olan yol durum ve çalışmalarını kapsar. Burada ayrıca Günlük Yol Durumu Bülteni, Trafiğe Kapalı Yollar, Çalışma Yapılan Yollar Kar ve Tipiden dolayı kapalı olan yollara ulaşabilirsiniz!

GÜNCEL YOL DURUMU VE GÜZERGAH ANALİZİ İÇİN TIKLAYINIZ!

6 OCAK 2020 TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

6 Ocak Çarşamba günü trafiğe kapalı olan tüm yolar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından listelenmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğünden Bildirilen Kapalı Yollar Listesi İçin Tıklayın!

KAR VE TİPİDEN DOLAYI KAPALI YOLLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI

Trafik Yoğunluğu Haritası, güncel olarak değişen ve bölge bölge ayrılan bir haritadır. Haritanın sağ üst köşesinden bulunduğunuz şehri seçebilir ve anlık yol durumuna bakabilirsiniz. Kırmızı olan yollar şu an için kapalı ya da yoğun olan yollardır. Yeşil yollar ise rahat ve hızlıca ulaşabileceğinizi gösterir.

ANLIK TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ!