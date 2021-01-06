6 Ocak Çarşamba hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 6 Ocak 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

6 OCAK ÇARŞAMBA 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 16°C

İSTANBUL °C, 15°C

KIRKLARELİ °C, 14°C

SAKARYA °C, 19°C

A.KARAHİSAR °C, 11°C

DENİZLİ °C, 15°C

İZMİR °C, 18°C

MANİSA °C, 15°C

ADANA °C, 22°C

ANTALYA °C, 17°C

HATAY °C, 17°C

ISPARTA °C, 12°C

ANKARA °C, 11°C

ÇANKIRI °C, 10°C

ESKİŞEHİR °C, 10°C

KONYA °C, 14°C

BOLU °C, 10°C

DÜZCE °C, 15°C

KASTAMONU °C, 9°C

ZONGULDAK °C, 16°C

AMASYA °C, 13°C

RİZE °C, 16°C

SAMSUN °C, 17°C

TRABZON °C, 16°C

ERZURUM °C, 3°C

KARS °C, -1°C

MALATYA °C, 4°C

VAN °C, 6°C

DİYARBAKIR °C, 13°C

GAZİANTEP °C, 14°C

SİİRT °C, 13°C

ŞANLIURFA °C, 17°C

6 OCAK ÇARŞAMBA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Trakya'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6 OCAK ÇARŞAMBA 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,sabah ve gece saatlerinde iç kesimler pus yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde 4 ila 6 derece seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6 OCAK ÇARŞAMBA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı bulutlu kıyı kesimler parçalı ve çok bulutlu olarak geçecek.Balıkesir çevrelerinde sabah ilk saatler yerel olarak pus görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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