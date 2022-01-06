6 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Son dakika bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu!
Vatandaşlar 6 Ocak 2022 Perşembe günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 6 Ocak 2022 Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 6 Ocak 2022 Perşembe günü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Peki, 6 Ocak 2022 Perşembe günü korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye genel korona tablosu! Günlük korona tablosu…
6 Ocak 2022 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Ocak 2022 Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Omicron vaka sayısı arttı mı? 6 Aralık 2021 Perşembe günü korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı? İşte bütün detaylar haberimizdedir…
6 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu açıklanmadı.
6 Ocak Perşembe günü vaka sayısı açıklanmadı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler ve delta, beta ve omicron varyantları ile ilgili güncel vaka sayıları haberimizdedir.
6 Ocak Perşembe koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.
6 Ocak Perşembe omicron, koronavirüs vaka sayısı açıklanmadı.
6 Ocak Perşembe vefat sayısı henüz açıklanmadı.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları artış göstermektedir. 5 Ocak 2022 de kaydedilen verilere göre, 66 bin 467 vaka tespiti yapıldı.
Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayıları:
- Vaka sayısı: 66 bin 467
- Vefat sayısı: 143
- İyileşen sayısı: 29 bin 316
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