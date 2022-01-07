6 Ocak 2022 Haberleri
6 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Demet Akalın'ın kızı ile eşi Okan Kurt halayda 'düz duvara tırmanma' akımına uydu
- Bir depo benzine ödediği ücrete isyan eden Gökhan Özoğuz'a Şahan Gökbakar'dan destek gecikmedi
- Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde meydan dayağı yedi
- Türkiye'nin savaş uçağından heyecanlandıran görüntüler olacak! Tanıtımı yayınlandı
- İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi canına kıydı! Ardında da acı bir detay bıraktı
- Yılbaşı gecesinde 1 kişinin başından vurularak öldürülmesiyle ilgili polis memuru tutuklandı
- Kimlik kartına e-imza yüklenmesi, 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlıyor
- Son Dakika! Bakan Özer'den 'Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?' sorusuna yanıt: Protokol kapısından gelmedi
- Fatih'te okulda yemekten zehirlenen çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
- Trabzonspor esprili Edin Visca paylaşımı yaptı, Cem Yılmaz'dan jet yanıt geldi
- Kameralar önünde milli eğitim müdürü ve okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer'e o anlar soruldu
- THY, Kazakistan seferlerini durdurdu
- Otomobilde silahlı saldırıya uğradıktan sonra yaralı halde kullandığı araçla kardeşini hastaneye getirdi ama kurtaramadı
- Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den yarıyıl tatiliyle ilgili önemli açıklama: Bir hafta öne almak gibi planlamamız yok
- 5 yıl sonra dışarıda ilk fotoğraf! Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li eski vekil Abdullah Zeydan tahliye edildi
- Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasında ara kararla 1 sanık tahliye oldu
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak için 3 tarih verdi! Adımlar teker teker atılıyor
- Kazakistan'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı arttı, güvenlik güçlerinin kafaları kesildi
- Gözü dönen ağabey, kız kardeşiyle yasak aşk yaşayan evli adamı tabancayla vurdu
- Tiktok'ta güç gösterisi yapıp şarkı söyleyen cumhuriyet savcısı açığa alındı
- Turizm sektörünün önemli simalarından iş insanı İskender Dilek, kansere yenik düştü
- Daha önce gördüklerinizi unutun! Ardahan'da yiyecek arayan dev kurt böyle görüntülendi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü
- Kadın kılığına giren çekiçli saldırgan, mağdurun komşusu çıktı
- AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki detay kritik öneme sahip
- Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
- Son Dakika! Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini isyana çevirmek istedi
- Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi
- Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk mesaj: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız
- Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Peş peşe sevgilisiyle verdiği pozları yayınladı
- TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yapıp sonra şarkı söyledi
- Ne diyeceği merak ediliyordu! Ali Erbaş, CHP'li Özel'in din eğitimiyle ilgili sözlerine sert çıktı
- Aleyna Tilki'nin zor anları! Hayranı önce laf attı sonra dakikalarca takip etti
- 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! 'Kızınız bizim elimizde' diye mesaj göndermişler
- Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin nedenini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu
- HDP'li Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Tartışma yaratacak karar! Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden şüpheli serbest kaldı
- Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluşuna özel duygulandıran video! Şehit öğretmen detayı dikkat çekti
- Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarından muhasebe denetmeni kadrosu talebi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet