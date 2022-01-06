6 Ocak 2022 Çarşamba Resmî Gazete bugünün kararları neler? 6 Ocak Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31711 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 6 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Ocak Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

6 OCAK 2022 PERŞEMBE RESMİ GAZETESİ!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5066)

–– Van İli, Erciş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5067)

–– Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair 5/4/2016 Tarihli ve 2016/8743 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Ege Denizi'nde Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Koordinat Listesinde Bulunan E17 Numaralı Sahaya Ait Koordinatların Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5068)

–– "Ardahan-Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası"nın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5069)

–– Bitlis İli, Merkez İlçe, Cevizdalı Köyünün, Siirt İli, Şirvan İlçesine Bağlanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5070)

–– Filyos Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi ile Bazı Alanların Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Münferit Yatırım Yeri Olarak Tahsis Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5071)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5072)

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/32475 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/36451 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2017/18087 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2022/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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