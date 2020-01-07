6 Ocak 2020 Haberleri
6 Ocak 2020 Manşet Haberleri.
07.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:18
- Beşiktaş'ın hedefindeki Dabbur'u West Ham da istiyor
- Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer, Galatasaray'a önerildi
- Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama geldi
- Washington Post: Süleymani suikastının arkasında Pompeo var
- Alkolü fazla kaçırdılar, soluğu sahilde aldılar! Cinsel ilişkiye girerken kameralara yakalandılar
- Son dakika: ABD güçleri, Iraklı yetkilileri bilgilendirdi: Çıkmaya hazırlanıyoruz
- 16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı
- Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız hayatını kaybetti
- Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
- Lukas Podolski, Türkçe tweet atıp transfer iddialarını yalanladı!
- Aleyna Tilki'nin sevgilisi kesenin ağzını açtı! Servet değerinde hediye
- BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
- ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi
- İngiliz model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla dikkat çekti
- Maurizio Sarri, Merih Demiral'a övgü yağdırdı!
- 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı
- Ünlü model Bella Hadid, bikinili pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle mest etti
- Adnan Dalgakıran kara tabloyu açıkladı: Kulübün masaları, sandalyeleri hacizli
- Ruhani'den Trump'ın '52 hedef' açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar
- Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti
- İran gerginliği sonrası ABD Kongresi'nden Trump'ın savaş yetkilerini sınırlama hamlesi
- John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır
- F.Bahçe ve G.Saray ile adı anılan Ben Arfa, Almeira ile görüşüyor
- 13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi
- Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım
- 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
- ABD'li oyuncu Patricia Arquette, İran'ı bombalamakla tehdit eden Trump'ı eleştirdi
- Son dakika: Sirte'ye saldıran darbeci Hafter güçleri püskürtüldü
- Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
- Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil, ABD'nin tercihiydi
- ABD ile İran arasında savaş çıkar mı? Uluslararası analistlerden en çok merak edilen soruya yanıt verdi
- Ömür Gedik, 46 katlı gökdelenin çatısında klip çekti! 'O sürede ölümü hissettim'
- Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi
- Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti
- Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu
- Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor
- İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor
- Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı
- Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır