6 Nisan Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

6 Nisan Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Nisan'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Nisan Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Nisan Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3419041

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AGAH, AKÇE, ARAF, ARDA, AYSEREN, CELİL, DOĞANÇAY, ECZA, ERASLAN, FATİH, FENER, GÜLYÜZLÜ, GÜZERGAH, HARBİYE, HAZARFEN, KAPTANPAŞA, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, PEKMEZCİ, PREVEZE, TUNCER, VARLIK, YAVUZER, YUVA, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZLER sk/ NENEHATUN mah AFRA, AYÇİÇEK, AZİMLİ, BELİĞ, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, FATİH, FINDIKZADE, GAZA, HÜŞYAR, KADİR, KAZIM KARABEKİR, KUL, MEHPARE, MUASIR, NEDİME, PİRSULTAN, RUŞEN, TEKYILDIZ, TEZEL, TOKCAN, TOPÇAM, YENİ DERE, YENİDÜNYA, YİĞİTCAN, ÖZLENEN sk bölgelerinde 06/04/2021 09:00:00 - 06/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...