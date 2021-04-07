6 Nisan Korona tablosu açıklandı mı? 6 Nisan vaka sayısı ne kadar oldu? 6 Nisan Koronavirüs tablosu detayları...

6 Nisan Koronavirüs tablosu her gün olduğu gibi 6 Nisan Korona tablosu açıklandı. Corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları ne kadar oldu? 6 Nisan Korona tablosu açıklandı mı? 6 Nisan vaka sayısı ne kadar oldu? 6 Nisan Koronavirüs tablosu detayları...

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 3.529.601'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 32.456 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

6 NİSAN KORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

AĞIR HASTA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3.1 oldu.

Öte yandan dün 2 bin 407 olan ağır hasta sayısı, bugün 2 bin 477'ye yükseldi.

DÜN 193 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 5 Nisan verilerine göre 245 bin 496 test yapılırken semptom gösteren bin 706 hastayla birlikte 42 bin 551 yeni vaka tespit edilmişti.

Dünkü verilere göre 193 kişi hayatını kaybederken 25 bin 627 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2407 oldu, 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977ye yükseldi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan bazı önlemlerin kademeli olarak gevşetileceği açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamalarını hafifletmek için hazırlanan yol haritasının planlandığı gibi devam edeceğini ve 12 Nisan'da işletmelerin yeniden açılacağını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan öğrencilerin Üst Mesleki Diploma (BTS) sınavlarına girmeye zorlandıkları iddia edildi.

Hindistan'da son 24 saatte 103 bin 558 kişide koronavirüs tespit edildi. Sayının ülkede salgının başından beri günlük tespit edilen vaka sayısı olduğu ifade edildi.