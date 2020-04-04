6 Nisan'dan itibaren Metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00'e kadar yapılacağını duyurdu.
04.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:20
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00'e kadar yapılacağını duyurdu. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
- İstanbul
"Metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur"
- İstanbul
Kaynak: DHA