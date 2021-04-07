6 Nisan 2021 Haberleri

6 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Güvenlik kaynakları, Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddiasını yalanladı
- Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon yapıldı
- Gündeme bomba gibi düşen Fatih Terim iddiası! Başkan olması için yoğun baskı var
- Başkanlık, Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü
- Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı
- Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı
- Güzellik yarışmasında 'taç' skandalı! Sahnede kavga çıktı, birincilik iki defa el değiştirdi
- 47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı
- 'Şampiyonluklar sayılsın' diyen Engin'in eski görüntüleri ortaya çıktı! Kendisiyle çelişti
- Askerden döndükten sonra gezmeye çıkan genç, feci kazada yaşamını yitirdi
- Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin
- Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti
- Yıldız kalecinin eşcinsellik için söyledikleri gündem oldu! Vatandaşından yanıt gecikmedi
- Hırsızlık şüphelisi, götürüldüğü hastanenin 3'üncü katından atlayıp beton zemine çakıldı
- Emniyet'ten 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla kadınların başvuruları reddediliyor' haberine yalanlama
- Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu
- Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı
- Bursa'da koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti
- Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
- EURO 2020'nin açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak
- Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne?
- Eşine kabusu yaşatan koca, cezaevine girmeden önce 'Son bir kez sarılayım' diyerek kadına korona bulaştırmak istemiş
- Merih Demiral, koronavirüsü atlattı
- Gözaltına alınan şahıs, 'Sen kimsin ulan' diyerek polise tekme attı
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi
- Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Gelirlere el koyulmaması için CAS'a gidiyorlar
- Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha
- Libya Başbakanı, 'Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek' dedi, Miçotakis'in yüzü şekilden şekle girdi
- Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi, aile isyan etti
- Eşi tarafından boğularak öldürülen kadının 'Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür' dediği ortaya çıktı
- Kaza yapan sürücü 'Kronik astımım var' dedi, alkollü çıktı
- Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçlarında ev sahibi ekipler güldü! Göztepe, Rize'yi 2-0'la geçerken, Karagümrük de Hatay'ı 1-0 mağlup etti
- Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt
- Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun
- Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
- 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı
- Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
- Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı
- Sokakta saldırıya uğrayan 17 yaşındaki gencin kafasına bıçak saplandı
- G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti