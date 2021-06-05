6'ncı Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreniyle sona erdi

6'ncı Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreniyle sona erdiNEVŞEHİR'de düzenlenen 6'ncı Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

6'ncı Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreniyle sona erdi

NEVŞEHİR'de düzenlenen 6'ncı Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin son günü Paşabağı'nda ödül töreni ile devam etti. Törende konuşan Festival Başkanı Can Saraçoğlu, 5 yıl İstanbul'da düzenlediğimiz organizasyondan sonra festivalimizin muhteşem bir coğrafyaya sahip ülkemizin önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde yapılması gerek bölgenin ve gerekse de ülkemizin dış dünyada tanıtımı açısından oldukça önemli dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise, Ülkemizdeki siyasal ve toplumsal yapının dünyaya doğru şekilde anlatılması açısından sinema sektörünün ülke tanıtımı açısından da payı oldukça büyük. İnsan üzerinde etki bırakan sinema sektörü Kapadokya bölgesinin daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesinde ciddi bir potansiyel güç oluşturmuştur. Sanatın evrensel gücündün yararlanıp bu büyülü coğrafyayı daha fazla kişinin ziyaret etmesinde temel bir değer oluşturan sinema sektörünün gerçekleştireceği projelere her türlü desteği sunacağız ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, Bugün sanki bambaşka bir dünyadayız. Sinema, başka toplumları tanımanın en önemli mecrası olmuş. Artık günümüzde dijital dünya olmadan kendimizi aktarmamız mümkün değil. Bu çerçevede içeriği güçlü olan yapımların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum? şeklinde konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından belgesel, seyahat, turizm hizmetleri, kültür turizmi, inanç turizmi, şehir, etkinlik turizmi, gastronomi kategorileri ve jüri özel ödülleri sahiplerini buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı