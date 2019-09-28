6'ncı kattan atlayan genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

6'ncı kattan atlayan genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 7 gün önce bir binanın 6. katından atlayan genç kız hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

28.09.2019 14:21
6'ncı kattan atlayan genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 7 gün önce bir binanın 6. katından atlayan genç kız hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, geçen 21 Eylül tarihinde Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın 6'ncı katına çıkan 20 yaşlarındaki Ç.K., kendini pencereden boşluğa bıraktı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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