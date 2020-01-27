6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti
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6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti

SİİRT'te, bir iş yerinin 6'ncı katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.B. (31), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.

27.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:22
6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti
SİİRT'te, bir iş yerinin 6'ncı katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.B. (31), tarafından ikna edilerek, indirildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 6'ncı katındaki pencereye öğle saatlerinde çıkan A.B., intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, A.B.'yi aşağıya inmesi yönünde ikna etti. A.B. de  intihardan vazgeçip, indi.   

 


- Siirt
Kaynak: DHA
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