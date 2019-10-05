05.10.2019 19:12

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali" düzenlendi.

Müzekent Motosiklet Kulübünce Yazıköy'de düzenlenen festivalde, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Zonguldak ve Bartın'dan gelen motosikletçiler kamp kurdu. Ardından sporcular, 15 etaptan oluşan kros yarışmasında mücadele etti.

Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali her yıl daha da geliştirdiklerini söyledi. Doğa ve motosiklet sevdalılarına yönelik bir festival düzenlediklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Festivalde 17 yarışmacının katıldığı 15 etaptan oluşan kros yarışlarımız var. Tahterevalli, atlama rampası, lastik geçişleri, yatay ve dikey rampa, 72 derecelik eğimle başlayan ve tam ucuna gelindiğinde 90 derece eğime ulaşan bir atlama rampamız var. Taş geçişlerimiz var. Bir de bir metrelik çukur oluşturduk. İçi balçık ve suyla dolu."

Özdemir, festivalde her katılımcıya sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir fidan verdiklerini ve çekilişle bir motosiklet hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

Yarışmada, dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Kaynak: AA