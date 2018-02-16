6. Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Sivas 6. muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut gül, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde yapılan toplantıdaki konuşmasında, muhtarların, Cumhurbaşkanının idarecilere emaneti olduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalara ve yolların onarıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Gül, "Bu sene geçen yıldan daha fazla onarım ekibi oluşturacağız. Bizim şu an asfalt oranımız yüzde 60 oranında. Ama asfalttan yararlanan vatandaş oranımız yüzde 86. Büyük köylerin önemli bir kısmı asfalta kavuştu. Asfaltı olmayanlar küçük ve mesafesi uzun olan, nüfusun kışın olmadığı köyler. İmkan oldukça onları da yapacağız." diye konuştu.

Gül, ihtiyacın olduğu her yere eğitim hizmetlerini götürdüklerine vurgu yaparak, "Nüfusu 450 ve üzeri olan köylere halı saha yaptık. Yıldızeli'nin 15 köyü bu hizmetten faydalandı. Yapılmayan köylere de imkan bulursak çocuk parkları yapacağız." dedi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan ve ilçenin il genel meclis üyeleri katıldı.