'6 Milyon Tek Yürek' kampanyasında toplanan tutar 26 milyon lirayı geçti
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'6 Milyon Tek Yürek' kampanyasında toplanan tutar 26 milyon lirayı geçti

'6 Milyon Tek Yürek' kampanyasında toplanan tutar 26 milyon lirayı geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

ANKARA (İHA) – Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nin (ABB) başlatmış olduğu '6 Milyon Tek Yürek' kampanyasında toplanan tutar 26 milyon lirayı geçti.

ANKARA (İHA) – Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nin (ABB) başlatmış olduğu '6 Milyon Tek Yürek' kampanyasında toplanan tutar 26 milyon lirayı geçti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hayata geçirdiği ve bu yıl da Ramazan ayı öncesi yenilenen "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile kampanyanın devam ettiğini hatırlatan Yavaş, hayırseverlere kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Hayırseverlere sosyal medya hesaplarından seslenen Yavaş, "Biz her iyilik dediğimizde siz bir oldunuz, Hızır oldunuz. Mübarek Kurban Bayramı öncesinde yine Ankara tek yürek diyoruz. Yüklenen yeni faturalar, el bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi sizleri bekliyor. Gelin, kimsesizlere kimse olalım" açıklamalarında bulundu.

'İyilik bulaşıcıdır' sloganıyla başlatılan ve devam eden kampanya için hayırseverler, "ankaratekyurek.com" adresi üzerinden 4 farklı uygulamayı seçerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekte bulunabiliyor. Yardım rakam ve tutarları da anlık olarak internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.

Yardım tutarı 26 milyon lirayı geçti

Kredi kartıyla, 100 liradan 500 liraya kadar nakit yardımının yapıldığı 'El Ver'den ANKARAKART yüklemesine, ödenmemiş su faturası borcundan üç seçenekli gıda kolisi desteğine kadar birçok iyilik yapma seçeneğinin sunulduğu kampanya ile bugüne kadar yapılan yardım tutarı oranları ise, Su Ver ile 81 bin 669 adet su faturası ödenerek, 3 milyon 857 bin 42 lira, Bilet Ver ile 3 bin 465 adet ANKARAKART'a yükleme yapılırken, 213 bin 590 lira, El Ver ile 28 bin 906 nakit yardım adedine ulaşılırken, 8 milyon 26 bin 175 lira, Afiyet Ver ile 44 bin 089 yardım kolisi siparişi alınırken, 8 milyon 631 bin 700 lira olmak üzere toplam 26 milyon 620 bin 907 TL'ye ulaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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