'6 Milyon Tek Yürek' kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ramazan Bayramı öncesi yeniden hayata geçirdiği "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ramazan Bayramı öncesi yeniden hayata geçirdiği "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyanın ilk haftasında 'Su Ver', 'El Ver', 'Bilet Ver', 'İftar Ver' ve 'Afiyet Ver' uygulamalarına yaklaşık 4 milyon TL'lik destek sağlandığını açıklayan Yavaş, tüm hayırseverlere teşekkür etti. Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "#AnkaraTekYürek kampanyamız bir haftada yaklaşık 4 milyon TL destek aldı. Alan elin de veren elin de başını yastığa huzurla koyacağını bilmek bizim için en büyük ödül. İyiliğin gücünü bir kez daha gösteren herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Hayırseverler, 'www. ankaratekyurek.com' adresinden bütçelerine göre ihtiyaç sahiplerine su faturası, ANKARAKART yükleme, nakit yardımı, iftar paketi ve gıda kolisi seçenekleriyle destekte bulunabiliyor. Kampanyanın sonuçları kamuoyuyla da paylaşılıyor. Tüm desteklerin şeffaflık ilkesi gereği internet sitesinden kamuoyuna açık olarak paylaşıldığı kampanyanın ilk haftasında yapılan yardımların tutarı 9 Nisan itibarıyla 3 milyon 935 bin 993 TL'ye ulaştı. Kampanyanın ilk haftasında "Su Ver" ile 417 bin 617 TL'lik 12 bin 955 su faturası ödenirken, "Bilet Ver" ile 51 bin 951 TL'lik 905 ANKARAKART'a yükleme yapıldı. "El Ver" ile 3 bin 263 adet nakit yardımıyla toplam 1 milyon 150 bin 200 TL yardım toplanırken, "İftar Ver" ile 42 bin 431 iftar paketi sipariş edilerek, 1 milyon 60 bin 775 TL'lik iftar paketi desteği sağlandı. "Afiyet Ver" ile de 1 milyon 255 bin 450 TL'lik 6 bin 537 yardım kolisi desteği sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı