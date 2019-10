CARMEDYA.COM - Aston Martin'in, DBS Superleggera modelini, tasarım markası Zagato yeniden yorumladı.



Aston Martin ve Zagato'nun 60 yıldır aralıksız süren işbirliği ile ortaya çıkan, gerçek ve modern bir klasik haline gelen DBS GT Zagato, yeni kurulan Audrain'deki ABD'deki Newport Concours'ta DBZ Zagato'nun tamamlayıcısı olarak tanıtıldı.



Tüm dünyanın Rhode Adası'nda düzenlenen organizasyonda ilk kez bitmiş halini gördüğü bu ikonik ikili, Aston Martin tarafından yapılan en değerli yeni spor otomobilleri temsil ediyor.



5.2 litre V12



Aston Martin DBS GT Zagato, 5.2 litrelik, 760 beygir çift turbolu V12 motor gücüne sahip. Caithness Spicy Kırmızı deri, Zagato 'Z' koltuk kapitoneden oluşan iç döşemesi, hem kanatlı viteslere hem de direksiyon simidine kullanılan karbon fiberden oluşuyor. Detaylarda 18 ayar altın kullanılıyor.



Otomobil, yapılandırılabilir karbon ve metal 3D baskılı iç kaplamaların ilk otomotiv uygulamasını kullanıyor.



Aston Martin Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Yaratıcı Sorumlusu Marek Reichman otomobille ilgili "Aston Martin'deki tasarım stüdyosu, Andrea (Zagato) ve ekibi ile birlikte çalışarak zaten muhteşem bir araç olan DBS Superleggera'yı aldılar ve Aston Martin kimliğini koruyan ve yalnızca Zagato'nun başarabileceği şekilde mükemmel bir hale getirdiler. Bu, zamansız bir ikonun modern ifadesidir" diye konuştu.



Zagato İcra Kurulu Başkanı Andrea Zagato ise "Aston Martin'in stilinin zarafeti, sınıfı ve saflığı her zaman kendi rasyonel tasarım dilimizle mükemmel bir uyum içinde. Zagato'nun Yüzüncü Yılı, dünyadaki yeni inovatif standartlara ulaşmak amacıyla koleksiyonlara yenilikçi bir yaklaşım için ortak vizyonla güçlendirilen geçmiş ve gelecek arasındaki köprüyü temsil etmektedir" açıklamasında bulundu.

The post 6 milyon sterlinlik Aston Martin appeared first on Carmedya.