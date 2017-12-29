6 Milyon Liralık Arsayı Sahte Vekaletle Satmaya Çalışırken Yakalandılar (2)
TUTUKLANDILARGaziantep'te başkasına ait 6 milyon lira değerindeki arsayı sahte vekaletle satmaya çalışırken polisin operasyonla yakaladığı İbo K., Ali Ö. ve İbrahim K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Gaziantep'te başkasına ait 6 milyon lira değerindeki arsayı sahte vekaletle satmaya çalışırken polisin operasyonla yakaladığı İbo K., Ali Ö. ve İbrahim K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.