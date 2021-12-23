6 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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6 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

6 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonda 6 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonda 6 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Emirdağ ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonu durduran ekipler yaptıkları incelemede aracın dorsesinde taşınan 6 milyon 200 bin adet makaronun kaçak olduğunu tespit etti. İncelemelerin ardından kaçak makaronlara el konulurken, Duran İ., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

6 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

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