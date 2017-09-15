6 Milyar TL'lik 'Okula Dönüş' Pazarında Çeşit Rekabeti

MEB ve Eğitim Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, okul öncesi öğrencilerin kırtasiye harcamaları toplam pazarı 270 milyon TL, ilköğretim öğrencilerinin 3,8 milyar TL, lise öğrencilerinin de 1,6 milyar TL'yi buluyor.