6 Milyar TL'lik 'Okula Dönüş' Pazarında Çeşit Rekabeti
MEB ve Eğitim Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, okul öncesi öğrencilerin kırtasiye harcamaları toplam pazarı 270 milyon TL, ilköğretim öğrencilerinin 3,8 milyar TL, lise öğrencilerinin de 1,6 milyar TL'yi buluyor.
15 Eylül 2017 Cuma 00:23
MEB ve Eğitim Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, okul öncesi öğrencilerin kırtasiye harcamaları toplam pazarı 270 milyon TL, ilköğretim öğrencilerinin 3,8 milyar TL, lise öğrencilerinin de 1,6 milyar TL'yi buluyor.