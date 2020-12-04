6 milyar km'lik yolculuk: Japon uzay aracı Hayabusa-2, Pazar günü göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar
BBC

6 milyar km'lik yolculuk: Japon uzay aracı Hayabusa-2, Pazar günü göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirecek

04.12.2020 18:12 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:15
6 milyar km'lik yolculuk: Japon uzay aracı Hayabusa-2, Pazar günü göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirecek

Japon uzay aracı Hayabusa-2, Pazar günü göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirecek.

Japonya'nın Güneş sisteminin oluşumunu incelemek üzere altı yıl önce Ryugu göktaşına gönderdiği Hayabusa-2 adlı uzay aracı, altı milyar kilometre süren yolculuğunun ardından buradan topladığı örnekleri Pazar günü Dünya'ya getirecek.

Hayabusa-2'nin, örnekleri taşıyan kapsülü 220 bin kilometre yüksekten aşağı bırakması öngörülüyor. Kapsülün Pazar günü sabahın ilk saatlerinde Güney Avustralya'ya inmesi bekleniyor.

Her şey planlandığı gibi giderse, 40 santimetre çapındaki kapsül, inişe 10 kilometre kala paraşütünü açacak ve indikten sonra konumunu bildirmek için sinyal gönderecek.

Hayabusa-2, kapsülü indirdikten sonra 10 yıl sürecek başka bir uzay yolcuğuna çıkacak.





4,6 milyar yaşındaki göktaşından, yer altı örnekleri

Adı Japoncada 'şahin' anlamına gelen uzay aracı Aralık 2014'te ülkenin güney batısındaki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

İnsansız uzay aracı, geçen Şubat'ta 4,6 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen Ryugu'ya kısa süreli bir iniş gerçekleştirmişti.

İniş sırasında aracın gövdesine bağlı bir örnek toplama cihazından göktaşından toz kaldırmak için yüzeye saniyede 300 metre hızı olan tantaldan yapılmış 5 gramlık bir mermi fırlatıldı.

Havaya kalkan tozlar bu cihaz tarafından toplandı.

Bundan beş ay sonra Hayabusa-2, 20 kilometre yukarısında konumlandığı göktaşına yeniden indi. Bu inişte de kaya örnekleri alınacak bir krater oluşturmak için iki kilogram ağırlığında bakırdan yapılmış bir füze patlatıldı.





Japonya Uzay ve Havacılık Kurumu (JAXA), binlerce yıllık rüzgar ve radyasyondan etkilenmemiş bu örneklerin, Dünya'nın oluşumuna ışık tutabileceğini söylüyor.

Bu örneklerin, Güneş sisteminin oluştuğu dönemdeki hallerini koruduğu tahmin ediliyor.

Hayabusa-2, uzay araştırmaları tarihinde hareket halindeki bir göktaşına gönderilen ilk gözlem aracı.

Projede görevli bilim insanlarından Makoto Yoşikawa, özellikle Ryugu'dan alınan örneklerdeki organik maddelerin analiziyle ilgilendiklerini belirterek, "Organik maddeler Dünya'da yaşamın kaynağını oluşturuyor. Ama bunların nereden geldiğini bilmiyoruz. Ryugu'dan gelecek örneklerle buna ilişkin ipuçları elde etmeyi umuyoruz" dedi.

BBC

İlgili Haberler

Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı 'Chang'e 5' uzay aracı Ay'a indi
Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı "Chang'e 5" uzay aracı Ay'a indi
Çin'in insansız uzay aracı Ay'a iniş yaptı
Çin'in insansız uzay aracı Ay'a iniş yaptı
Dünya AIDS Günü: 'Heteroseksüel, beyaz ve Batılı olarak HIV testimin pozitif çıkmasını beklemiyordum'
Dünya AIDS Günü: 'Heteroseksüel, beyaz ve Batılı olarak HIV testimin pozitif çıkmasını beklemiyordum'
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 milyar km'lik yolculuk: Japon uzay aracı Hayabusa-2, Pazar günü göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 18:16:35. #1.14#
title