6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar

6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar

ELAZIĞ'daki Buzluk Mağaraları yakınında, 6 metre uzunluğunda bir yılan öldürüldükten sonra ağaca asılmış halde bulundu.

07.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:39
6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar

ELAZIĞ'daki Buzluk Mağaraları yakınında, 6 metre uzunluğunda bir yılan öldürüldükten sonra ağaca asılmış halde bulundu.

Elazığ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağaraları yakınında,  bu sabah adı açıklanmayan bir kişi ağaç dallarına asılı ölü yılan buldu. 6 metre uzunluğundaki yılanın öldürüldükten sonra ağaca asıldığı öğrenildi.

 


Kaynak: DHA
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