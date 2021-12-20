6 Metrelik Atölyeden Almanya'ya İhracat
Gaziantep'te yaşayan 80 yaşındaki Yaşar Elbir, 6 metrelik atölyesinde geleneksel yöntemlerle dokuduğu kilimleri Almanya'ya ihraç ediyor.
GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Gaziantep'te yaşayan 80 yaşındaki Yaşar Elbir, 6 metrelik atölyesinde geleneksel yöntemlerle dokuduğu kilimleri Almanya'ya ihraç ediyor. Mesleğe 5 yaşındayken çırak olarak başlayan Elbir, teknolojiye yenik düşen kilim dokumacılığı mesleğinin çalışan son ustası
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