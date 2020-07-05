6 metre çapındaki simit ilgi gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 metre çapındaki simit ilgi gördü

Ordu'da bir firma tarafından yapılan 6 metre çapındaki simit, görenlerin ilgisini çekti.

05.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:11

Ordu'da bir firma tarafından yapılan 6 metre çapındaki simit, görenlerin ilgisini çekti.

Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir simit firması, kuruluş yıl dönümünde farkındalık oluşturmak için dev simit yapmaya karar verdi.

Bunun üzerine hazırlıklara başlayan firma yetkileri, 20 kilogram un ve 3 kilogram susam kullanarak üçlü burma simidin hazırlıklarına başladı.

Fırındaki ustalar tarafından yaklaşık 3 saatte hazırlanan 6 metre çapındaki dev simit, görenlerin dikkatini çekti.

Bir süre fırında sergilenen simit, daha sonra Ordu'daki Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinlerine gönderildi.

Firma ortaklarından Coşkun Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğe 13 yaşında simit satarak başladığını söyledi.

Daha sonra kentin farklı noktalarına simit dükkanları açtıklarını ifade eden Bodur, kuruluş yıl dönümüne özel dev simit yapmak istediklerini belirtti.

Bodur, farkındalık oluşturmak için böyle bir işe başvurduklarını dile getirerek 200 simide eşdeğer dev simidi yapmayı başardıklarını söyledi.

Dev simidi yaparken zorlandıklarını kaydeden Bodur, özellikle fırından çıkartırken zahmet çektiklerini anlattı.

Bodur, bunun bir nevi deneme olduğunu, yeni bir simit daha yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

6 metre çapındaki simit ilgi gördü

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi Haber
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor Haber
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Haber
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Haber
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti Haber
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti
'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Er meydanında karşımıza çıkın
"Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Er meydanında karşımıza çıkın
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Engelli genci 'Ne bakıyorsun?' diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış
İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Hülya Avşar Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Falcao Ali Koç Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Düğün Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: 6 metre çapındaki simit ilgi gördü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 14:37:48. #1.14#
title