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6 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

6 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi
06.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:42

TFF BAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK14.00 TFF Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile dün yapılan görüşmenin ayrıntılarını ve sezonun tamamlanıp tamamlanamasıyla ilgili durumu kendi arasında yapacağı toplantıyla değerlendirecek.

TFF BAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK

14.00 TFF Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile dün yapılan görüşmenin ayrıntılarını ve sezonun tamamlanıp tamamlanamasıyla ilgili durumu kendi arasında yapacağı toplantıyla değerlendirecek. Başkan Nihat Özdemir toplantının ardından düzenleyeceği basın toplantısı ile son kararı açıklayacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU, BAKANLIĞA BAĞLI FEDERASYON BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELİYOR15.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya gelecek.

- TAKIMLARIN SOSYAL MESAFELİ ANTRENMANLARI DEVAM EDİYOR


Kaynak: DHA

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