6 Mayıs 2021 Haberleri
6 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği anlar kamerada
- Kötü koku nedeniyle şikayette bulunan komşular sayesinde 1 hafta önce öldürülen adamın cansız bedenine ulaşıldı
- Marsilya, Luiz Gustavo için harekete geçiyor
- Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonalarda madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı
- Önce boğulmak istenen ardından yakılarak gasbedilen yaşlı kadın hayatını kaybetti
- Beykent Üniversitesi rektöründen enflasyonla ilgili skandal sözler: Özürlü çocuğa benziyor, şikayet etsek de ondan yaralanıyoruz
- Okulda gördüğü bir ilan üzerine göklerle tanışan NATO'nun ilk kadın pilotu kimdir?
- Sarıyer'de boynundan iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Akşener'e salvolar: Beni konuşturmasın Stajyer İçişleri Bakanı
- Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylardan sonra suç duyurusunda bulundu
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
- AK Parti'den 'Ruhsar Pekcan yargılanacak mı?' sorusuna yanıt: Yanlış yapana gereğini yaparız
- Kadına şiddet davası devam eden teknik direktör Efe Mehmet Aydın'a ödül verildi
- Jandarmadan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Tolga Ağar iddialarına yalanlama
- Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu, iddiaları yalanladı
- Ülker'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bal oldu
- 18 Mayıs'ta biten tam kapanma sonrası gidenler nasıl dönecek? Uzmanlardan 'kademeli dönüş' önerisi
- Galatasaray'da seçim kaosu! Yönetim iptal etti, Divan Kurulu tam tersini söyledi
- Pencereden kamyonetin kasanına düşen Küçük Miray hayatını kaybetti
- Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar
- Azez'de iftar öncesi bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 5 sivil yaralandı
- Zenit, Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor
- Antalya sahilleri onlara kaldı! Rus turist, köpeğini de 9 kilometre uçak yolculuğuyla tatile getirdi
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 kişi vefat etti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi
- Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi öldü
- Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti ayrıldı
- Aykut Kocaman'ın ters duran kaleye attığı gol akıllara durgunluk verdi
- Tarihi Kadıkalesi kazılarında 13'üncü yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu
- Oğlu Pars'ın hastalık dönemini anlatan Ebru Şallı yürekleri dağladı
- Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
- Mısır'la 8 yıl sonra ilk temas: Görüşmeler samimi havada gerçekleşti
- Zeytinburnu'nda çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kedi ile kadın anbean kameraya yansıdı
- Jardel'den Emre Belözoğlu'na sansür! Galatasaraylı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu
- ABD, Hakan Atilla'nın peşini bırakmıyor! Şimdi de 10 yıllık ticaret yasağı geldi
- Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi
- Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı! Zimmetine para geçirmekle suçlanıyor
- SpaceX'in uzay mekiği Starship'in prototipi 5. denemede başarılı oldu
- Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak
- Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı