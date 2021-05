6 Mayıs 2021 Garanti BBVA Mobil, tasarım dünyasının en prestijli ödülü iF Design'ı kazandı.

Garanti BBVA, tasarım dünyasının en saygın ödüllerinden iF Tasarım Ödülleri'nde (iF Design Award) Garanti BBVA Mobil ile "İletişim Tasarım"ı kategorisinde ödül kazandı. Yenilikleri ve kolay kullanımıyla fark yaratan Garanti BBVA Mobil, yaklaşık 10.000 başvurunun yapıldığı IF Tasarım Ödülleri'nde uluslararası jüri tarafından ödüle layık görüldü.

1954 yılından bu yana olağanüstü tasarım için kalite belirleyici olarak kabul edilen iF Design Award, bu yıl 52'den fazla ülkeden yaklaşık on bin başvuruyla tüm zamanların en büyük IF jüri günlerine ev sahipliği yaptı. Bu yıl pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleşen IF Tasarım Ödülleri 20'den fazla ülkede 98 bağımsız tasarım uzmanı tarafından değerlendirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu," Teknolojik gelişmelere bağlı olarak müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda dijital kanallarımızı sürekli yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıl da pandeminin etkisiyle Garanti BBVA Mobil'i yenileyerek kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıdık ve bankacılık işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilmesini sağladık. Mobil uygulamamızın açılış sayfasını yeniledik, evden işlem yapmayı kolaylaştıran yeni özellikler ekledik. Açılış sayfasına eklediğimiz "Şubeye Gitmeden Yap" adımı sayesinde işlemlerin dijitalden nasıl yapıldığını anlatıyor ve ilgili adıma hızlıca yönlendiriyoruz. Bu sayede Garanti BBVA Mobil'i yeni deneyimleyecek bir müşterimiz, uygulamayı yardıma ihtiyaç duymadan rahatlıkla kullanabiliyor ve şubeye gitmeye ihtiyaç duymuyor. Müşterilerin finansal ihtiyaçlarına dair çözümleri her nerede iseler oradan ve kolaylıkla bulabilmeleri Garanti BBVA Mobil'in temel tasarım ilkelerinden biri. Biz de bu ilkeleri iç ekiplerimizle birlikte baştan sona titizlikle benimseyerek işimize yansıtmaya çalışıyoruz. Bu deneyimi bir "proje" olarak görmüyoruz, müşterilerin sesini tüm tasarımların kalbine koymaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucu, Deneyim Tasarımı ekibimiz ile kullanıcı deneyimini iyileştirme yaklaşımıyla yeniden tasarladığımız Garanti BBVA Mobil'in iF Design gibi dünya çapında bir platform tarafından ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduk. Kazandığımız her yeni ödül bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor. Müşterilerimize daha basit, kullanışlı, kendilerine zaman kazandıran, kısa ve sorunsuz bir deneyim sunmak ve hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle yaşamlarını iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da kişiselleştirmenin öne çıktığı deneyimleri artırarak, kullanıcılarımızın günlük finansal yaşamlarını kolaylaştırmaya ve finansal sağlıklarını iyileştirmeye odaklanacağız." dedi.