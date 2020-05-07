6 Mayıs 2020 Haberleri
07.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:18
6 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
- Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
- Son Dakika: Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
- 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
- Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
- Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
- Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
- İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
- Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
- Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
- TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
- Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
- Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
- Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
- Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
- Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
- Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
- UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
- Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
- 'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi
- Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı
- Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
- Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
- Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
- Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
- Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
- Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
- Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
- Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
- 'Yeni vaka sayısında artış oldu' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
- Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
- Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
- Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
- Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
- İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
- Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
- Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır